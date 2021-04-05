Sivil toplum kuruluşları, “Devletimizin ve milletimizin yanındayız”

STK'lar adına konuşma yapan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Ahmet Varlı, gece saatlerinde 104 emekli amiralin son günlerin suni gündem konularından olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gereksiz polemikleri bahane göstererek kendilerince bir bildiri yayınladıklarını ve maksadı tamamen Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetmek olan güçlerin değirmenine su taşımak olduğunu söyledi.

Varlı, her daim devletin ve milletin yanında olduklarını hatırlatarak, bildirinin darbe imalı olduğunu, millet iradesine parmak sallayan bir bildiri olduğunu ve yok hükmünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu millet 'apoletli siyaseti' çoktan tarihe gömmüştür. Milli iradeyi hedef alan ve vesayetçi zihniyet tarafından kaleme alınan bildiriyi nefretle kınıyor ve reddediyoruz. Bu ülke tarihinde en büyük yarayı her zaman milli iradenin askıya alındığı dönemlerde görmüştür. 60 ihtilali, 71 muhtırası, 80 ihtilali, 28 Şubat süreci, 27 Nisan bildirisi ve son olarak 15 Temmuz kalkışması hep aynı senaryolar üzerine kurulmuş ve memlekete büyük zararlar vermiştir. Ancak darbe sevdalıları 15 Temmuz'u hatırlamalı, akıllarını başlarına almalıdır. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz'da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri, araçlarını milletine siper eden sanayicileri hatırlatmak isteriz. Bizler iş dünyası olarak içinde bulunduğumuz salgın sürecinin etkilerini devletimizle birlikte en aza indirip ekonomiyi güçlendirmeye çalışırken gelen bu girişimin zamanlaması da manidardır. İçerde ve dışarda Türkiye'nin güçlenmesine karşı manevralar yapan herkes bilmelidir ki, piyonları büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. Yargıya intikal etmiş bu elim vakada Türk yargısının, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini de çirkin emellerine alet etme hevesindeki bu darbeci zihniyete karşı gereğini yapacağına olan inancımız tamdır. Toplumumuzun dinamiği Sivil Toplum Kuruluşları olarak biz, dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin milletimizin yanındayız."