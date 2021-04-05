Skandal bildiriye Edirne'den suç duyurusu

Emekli amirallerin bildirisine karşı Edirne'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu TÜGVA öncülüğünde Edirne Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, "Hodri meydan. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz" dedi.

Edirne'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu emekli 104 amiralin bildirisine karşı, Edirne Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Edirne'deki 13 sivil toplum kuruluşu dün Edirne Adliyesi'ne gelerek basın açıklaması yaptı. Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle sözlerine başlayan Nas, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Milletin iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz" dedi.

MİLLİ İRADE PLATFORMU'NA DESTEK VERENLER

Edirne Adliyesi'ndeki Milli İrade Platformu'na destek veren sivil toplum kuruluşları şöyle;

Edirne Roman Gençlik ve Eğitim Derneği, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği (TRAKDER), Hak- İş ve Öz Sağlık Sendikası, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AK Parti Gençlik Kolları, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Selimiye İlim ve Kültür Derneği (SELİMDER), Memur Sen, Mimar Sinan Vakfı, Semerkant Vakfı, Eğitime Destek Platformu, Diyanet Sen, Ensar Vakfı, Önder Vakfı.