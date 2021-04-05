Sokağa çıkma ihlalleri azalmıyor

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarına göre belirlediği haritada kırmızı listede olan Gaziantep'te hafta sonunda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 670 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumartesi ve Pazar günleri il genelinde yaptıkları denetimlerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 288, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 5 şahsa idari yaptırım uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 387 şahıs ise ikaz edildi.

Ekiplerin 4 Nisan Pazar günü yaptıkları denetimlerde ise sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 382, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 10 şahsa idari yaptırım uygulandı. Yapılan denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 364 şahıs ise ikaz edildi.