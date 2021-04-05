Son dakika: 1 gün evli kaldığı kadın hayatını kabusa çevirdi! Çıkan kararı duyunca şok oldu!

"4 YILDIR SÜREN BİR BOŞANMA DAVAMIZ VAR"



4 yıldır hakkında açılan davalarla uğraştığını belirten Duman, şunları kaydetti: "Devamlı beni şikayet ediyorlar. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Benden ne istediklerini de bilmiyorum. 4 yıldır süren bir boşanma davamız var, boşanma davasını da onlar açtılar. Ne yapmak istiyorlar ben bir şey anlamadım. Gerçekten çok mağdurum. 1 günlük evli kaldığım eşimden boşanamıyorum. 4 yıldır ne istiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Eşimi bulmak için 50 bin lira civarında para çektim, bankalara borçlandım. O paraları da ödeyemiyorum. Bir işe de girip çalışamıyorum. Devletimden yardım istiyorum."





"MUSTAFA'NIN HALİNE KOMŞUSU OLARAK ÜZÜLÜYORUZ"



Mustafa'nın kendileri için değerli bir komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Berberoğlu ise söyle konuştu: "Mustafa, çok değerli bir komşumuz. İyi bir çocuktur. Eşi ile resmi nikahın kıyılmasının ardından 1 gün evli kaldı ve kızın ailesi gelip, kızlarını da alıp gittiler. Kızdan bir daha haber alınamadı. Hakkında bazı davalar var, kaç yıldan beri uğraşıyorlar bir türlü boşanmada gerçekleşmiyor. Bizde komşusu olarak üzülüyoruz. Bir an önce bu işten kurtulup önüne bakmasını istiyoruz. Hayatını ona göre yönlendirmesini istiyoruz. Baya bir borçlandı da. Bankadan annesinin üzerine kredi çekti. Baya bir mağdur duruma düştü. Bir işe de giremedi. Evine köyüne de sürekli icralar geliyor. Çok mağdur ve sıkıntılı bir durumda."

1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı | Video