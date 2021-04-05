Son dakika: Arzu Aygün cinayetinde flaş gelişme! İstanbul'a gönderilecek...

Coşkun emniyette alınan ifadesinde Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 28 Ocak'ta, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Coşkun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.