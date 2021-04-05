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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:16

: 'da hidroelektrik santralinde facia! 4 işçi akıntıya kapıldı!

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Giresun'da hidroelektrik santralinde facia! 4 işçi akıntıya kapıldı!

: ’un Duroğlu Beldesi’nde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı.

Son dakika haberi: Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde hidroelektrik santralinden su tahliyesi sırasında Aksu deresi yatağında duvar çalışması yapan 4 işçi akıntıya kapıldı. Olayda, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi kurtarıldı.
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SON DAKİKA HABERİ: Giresun'da hidroelektrik santralinde facia! 4 işçi akıntıya kapıldı!
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