SON DAKİKA HABERİ: ‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

Son dakika haberi: Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.