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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:25

: ‘ ile ’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SON DAKİKA HABERİ: ‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!

: 'da bu sabah 'SapıkAlihantutuklansın' etiketiyle videolar paylaşıldı. Skandal görüntülerde; isminin Alihan olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir genç, ile ’e hakaretler etti ve Türk bayrağını yaktı. Korkunç görüntülere 7’den 70’e herkesten tepki yağdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.

Son Dakika Haberleri... Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!

Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Küçük kızı çikolata vaadiyle kandırdığı söyleyen Alihan Ş.'nin, yaşananları utanmadan rahat bir şekilde anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı...

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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SON DAKİKA HABERİ: ‘Sapık Alihan’ Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı!
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