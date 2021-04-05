Son dakika haberi: Yasak aşk vahşeti! Karısıyla konuşan adamın başını taşla ezdi! Ölene kadar bekledi!





S.Ö. MESUT'TAN KURTULMAK İÇİN EŞİNİ ONU ÖLDÜRMESİ İÇİN AZMETTİRMİŞ



Oğultekin ile S.Ö arasında uzunca bir süreden bu yana ilişki bulunduğu aktarılan iddianamede, bu durumu A.Ö. ile H.Ö.'nün öğrendiğini ve konuyla ilgili S.Ö.'yü uyardığı paylaşıldı. S.Ö.'nün bu ilişkiyi sonlandırmayı istemesine rağmen Oğultekin'de kendisiyle ilgili bulunan özel fotoğrafların kullanılması baskısıyla ilişkiyi sürdürmek zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, "Sorunu çözemeyen S.Ö.'nün Mesut'tan kurtulmak için eşi olan A.Ö.'yü onu öldürmesi hususunda azmettirdiği, belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut'un bu üç şüphelinin bulunduğu köye çalışma için geldiği, bu sebeple A.Ö. ve H.Ö. ile de tanışıklığının olduğu, Mesut'u uygun bir zaman ve yerde öldürmek kararını veren A.Ö. ve H.Ö.'nün birlikte plan yaparak araçlarıyla ıssız bir yere götürmeyi düşündükleri, Mesut'un A.Ö.'nün bulunduğu araca rahat ve çekinmeden binmesini temin etmek için A.Ö'nün iş arkadaşları olan O.E., K.A. ve A.Ç.'den yardım istediği belirlenmiştir" denildi.