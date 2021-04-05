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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:13 Son Güncelleme: 5.4.2021 14:22

: açıklaması! Yan etkisi var mı? İşte cevabı...

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Yerli aşı açıklaması! Yan etkisi var mı? İşte cevabı...

: Türkiye, koronavirüsü bitirmek için düğmeye bastı. çalışmaları hız kazandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli aşı adayının Faz 2 çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yıldız, "Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. İncelemelere göre, çok ciddi olmadı" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız, üniversitede geliştirilen yerli Covid-19 aşısı adayına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ZAMAN ZAMAN DİŞLERDE AĞRI...'

Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizde yapılan yerli aşı adayının Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı. Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük. Bu durum Faz 3 aşısında daha da netleşecektir. Yerli aşının, Çin aşısının yan etkilerinden faklı olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.


Ülkede iki tür aşı uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Aşılar doğru şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda başarı sağlanır. Aşı çeşitliliği nedeniyle ayrımlara da gidilebilir" dedi.

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Yıldız, şöyle devam etti: "Gençlere bağışıklık daha güçlü oluşabildiği için inaktif aşı yapılır, yaşlılara yeni teknoloji olan mRNA aşısı yapılabilir. Yan etkileri çok iyi bilinmiyor. Yaşlılarda daha güçlü bağışıklık oluşturur. Elinizde yeter ki aşı olsun."

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SON DAKİKA HABERİ: Yerli aşı açıklaması! Yan etkisi var mı? İşte cevabı...
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