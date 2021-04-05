Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İşten eve geldi, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 08:43 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:01

Son dakika: İşten eve geldi, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!

DHA
Son dakika: İşten eve geldi, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!

Son dakika haberler: Kan donduran olay dün akşam saatlerinde 'nın ilçesinde meydana geldi. İş çıkışı evine gelen Melisa K.(25), tartıştığı eşi Burhan K.(28)'yı ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir entegre tesis firmasında işçi olarak çalışan Melisa K., mesai bitiminin ardından evine gitti. İddiaya göre, Melisa K. ile oto tamircisi eşi Burhan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı.

Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İşten eve geldi, tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA