SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı açıklamıştı! Eskişehir’de vaka patlaması!



BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA ARTI



Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te 100 bin kişide vaka oranı 227,69'den 1 hafta da 340,62'ye yükseldi. Nüfusu 580 bin olan Kütahya'da ise vaka oranı 153,12 seviyesinden 190,57'ye çıktı.