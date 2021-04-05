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Giriş Tarihi: 5.4.2021 21:20 Son Güncelleme: 5.4.2021 21:25

SON DAKİKA | Valilik açıkladı... Bir ilde daha yüz yüze eğitime ara verildi!

AA
SON DAKİKA | Valilik açıkladı... Bir ilde daha yüz yüze eğitime ara verildi!

Son dakika haberleri... Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

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SON DAKİKA | Valilik açıkladı... Bir ilde daha yüz yüze eğitime ara verildi!
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