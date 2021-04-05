STK’lardan 103 amirale suç duyurusu

Bitlis'te bir araya gelen sivil toplum örgütleri Montrö ve Boğazlar Sözleşmesi hakkında yaptıkları ortak bildirinin ardından 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunup, Bitlis Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen, Eğitime Destek Platformu ve Bitlis Medeniyet Platformuna bağlı sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Bitlis Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu. Grup daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, 'Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısındayız" mesajı verdi.

Durak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. "Deniz kuvvetleri emeklisi" sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa "amiral eskisi"dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri "muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikâr edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkûm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz." dedi.

Durak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bildiri ile ilgili başlattığı soruşturmanın yerinde olduğunu belirterek, "Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir" dedi.