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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:53

Suruç'ta silahlı kavga 8 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç'ta silahlı kavga 8 kişi yaralandı

’nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığından nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu çıkan silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kavga, güvenlik güçlerinin yaptığı müdahale ile sona erdi. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Suruç'ta silahlı kavga 8 kişi yaralandı
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