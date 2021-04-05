Suruç'ta silahlı kavga 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığından nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu çıkan silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kavga, güvenlik güçlerinin yaptığı müdahale ile sona erdi. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.