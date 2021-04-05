Tarihi Kemeraltı’na yeni bir soluk: ''Azizler Sokağı'' yeniden doğdu

Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmayı ve Kemeraltı'nı korumayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki Azizler Sokağı'nı modern bir park haline getirdi. Sokak, oturma birimleri ve peyzajıyla bölgeye değer katan bir görünüme kavuşturuldu.Kemeraltı'nda etap etap gerçekleştirdiği restorasyon projeleriyle tarihi çarşıya ve çevresine yeni bir soluk getirmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Havra Sokağı'nın ardından Azizler Sokağı olarak bilinen 920 Sokak'ta düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. 920 Sokak ile Eşrefpaşa Caddesi kesişiminde kalan sokağın 257 metrekarelik kısmı tarihi dokuya uyumlu bir biçimde park olarak düzenlendi.Antik Smyrna Agorası'nın çeperinden ve İkiçeşmelik Caddesi üzerinden Havra Sokağı'na ve Kemeraltı Çarşısı'na güçlü bir bağlantı sağlayan Azizler Sokağı oturma ve dinlenme alanları, yeşil dokusuyla kentlilerin hoşça vakit geçireceği bir alan haline geldi. Düzenleme kapsamında Eşrefpaşa Caddesi'nden Kemeraltı Çarşısı'na yaya geçişi sağlanırken, Kemeraltı'nın en canlı kesimlerinden Havralar Bölgesi'ne erişimde 920 Sokak'ın etkisi arttı.Bölgedeki canlılığı korumak için yüksek kot farkı bulunan yerler kademelendirilerek dinlenme ve geçiş alanı olarak kullanıldı, mevcutta bulunan istinat duvarı kaldırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da alanda ağaç ve bitkilendirme çalışması yaptı. 5 süs elması, 2 gül hatmi, 1 çınar ağacı, çalı grubundan 138 papatya ve pitos çalısı ile sarmaşık dikilerek Azizler Sokağı'nda yeşil doku oluşturuldu.