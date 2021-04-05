Tekel bayisini soyan 3 kişi  yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesinde bir tekel bayisini soyan 3 kişi İl Jandarma Komutanlığının yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Nisan 2021 tarihinde Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesinde S.D. (44) isimli şahsın işletmekte olduğu iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından depo penceresi zorlanarak girilmiş ve iş yerinden 15 şişe çeşitli ebat ve markalarda içki, 25 karton çeşitli markalarda sigara ve yaklaşık 200 TL bozuk para çalınması suretiyle hırsızlık olayı meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu olay ile ilgili Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucunda, olay yeri inceleme ekipleri tarafından işyeri içerisinde ayakkabı izleri olduğu tespit edilmiş ve mukayese yapılabilmesi amacıyla ayakkabı izlerinin örnekleri alınırken, alınan ayak izi örnekleri ile diğer deliller üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olarak tespit edilen T.T.(19), O.A.(19) ve Y.A.(17) isimli şahıslar yakalanırken, çalınan malzemeler yapılan aramalarda ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.