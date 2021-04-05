Tıp öğrencisi Sude'den iş adamı babasına dava! Annesiyle görüştüğü için...

"EĞİTİM HAKKI KUTSAL VE BU HAK KANUNLARLA KARŞILANMIŞTIR"

Babasından davacı olan Sude Ç.'nin avukatı Mehmet Candan da, "Davacının babası ünlü bir şirketin sahibi. Yargıtay'da devam eden bir dosyası kapsamında 40 milyon TL alacağı var, aynı zamanda şu an üzerine kayıtlı gayrimenkullerin değeri yaklaşık 250 milyon TL. Malikânelerinde 7 milyon değerinde 1500 metrekarelik bir villası bulunmakta ve kendisi burada yaşamaktadır. Kendisinin özel şoförü, masörü, doktoru, hizmetçisi, aşçısı, evinin içerisinde bulunan hamamında kese yaptırmakla görevli tellalı, lüks yatı ve araçları bulunmaktadır. Bu kadar zenginliğe sahip olan davalı Tuncay, eşiyle boşanma davasını bahane gösterip, kızını cezalandırmak için kızının üniversite ücretlerini karşılamamaktadır. Kız çocuğu Sude eniştesinin 80 metrekare evinde 7 kişiyle birlikte yaşamaktadır. Müvekkil kız çocuğunun eğitim hakkı kutsal ve bu hak kanunlarla karşılanmıştır. Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi'nde dava devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan duruşmada karar verilmezse bile bir sonraki duruşmada karar verileceğini düşünüyoruz" dedi.