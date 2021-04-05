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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:59

Tır otomobile çarptı: 5 yaralı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tır otomobile çarptı: 5 yaralı

'nın Pozantı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Otomobile sıkışan yaralılar CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tır, Niğde'den Adana yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere çarparak durabilen araçtaki aynı aileden 5 kişi sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Otomobile sıkışan yaralılar CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Tır otomobile çarptı: 5 yaralı
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