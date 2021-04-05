Trabzon'da akılalmaz olay! İl Sağlık Müdürü şaşkınlık içinde anlattı...

'TEMASLILAR İNATLA GİZLENİYOR'



Temaslıların inatla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslüman'ız ama peygamber efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 civarında vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık.