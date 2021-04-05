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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:57

Traktörü durdurmak isterken canından oldu

İHA
Traktörü durdurmak isterken canından oldu

’nin ilçesinde freni boşalan traktörü durdurmak isteyen çiftçi Güngör Akgül, dengesini kaybederek traktörün altında kalıp feci şekilde can verdi.

Kaza Çal ilçesi Denizler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evli ve 2 çocuk babası Güngör Akgül, evinin önüne park ettiği traktörün bir anda hareket ettiğini fark etti. Freni boşalan traktör geri geri gitmeye başlarken Akgül, hızlıca koşarak durdurmak istedi. O esnada dengesini kaybederek yere düşen Akgül traktörün arka tekerinin altında kaldı. Olayı gören ailesi 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Güngör Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Traktörü durdurmak isterken canından oldu
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