SON DAKİKA HABERİ: Türk bayrağını yakıp, Atatürk’e hakaretler savurmuştu! Tutuklandı

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Ş., olduğu iddia edilen 18 yalından küçük genç, paylaştığı videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.

SON DAKİKA: Alihan. Ş. isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal video sosyal medyada infiale sebep oldu

GÖZALTINA ALINDI

Tepki uyandıran görüntüler ardından tanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri ise A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında;

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün hazırladığı araştırma raporunda Suça sürüklenen çocuk A.Ş., gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Adliyeye sevk edildi.

Son Dakika Haberleri... Alihan. Ş. isimli şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor

TUTUKLANDI

Gencin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına kolonya dökerek yaktığı, Atatürk'e hitaben sinkaflı küfürler ettiği, yine paylaşmış olduğu bir videoda Türk Bayrağını ateşe vererek yırttığı tespit edilmesi üzerine, "Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.