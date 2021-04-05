Türkiye’nin “nazar boncuğu” Şırnak’ta sarardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasının 20-26 Mart tarihli verilerinde 100 bin kişide 13,57 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 27 Mart- 2 Nisan verileri ise 23,43 oldu. Türkiye'de en az vaka oranına sahip olmasına rağmen 4 haftadır mavi kategoride yer alan Şırnak'ta rakamlar 100 binde kişide 23,43'e çıkınca sarı 'orta riskli' iller arasına girdi. Şırnak'ta bu hafta vakaların artmasının nedenin ise vatandaşların rehavete kapılmasından kaynaklandığı belirtildi. Şırnak'ın 4 haftadır Mavi iller arasından yer almasından sonra vatandaşların kaçak düğünlerin yaptığı, taziyelere katıldığı ve kalabalık ortamlarda bulunmalarına vaka artışına neden oldu. Vaka artışından sonra Şehir merkezinde denetimler sıkılaştırıldı. Polis ekipleri maskesiz dolaşanlara uyarılarda bulunarak maske verdi.

Vakaların açıklanmasından sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesaplarından vatandaşlara uyarılarda bulundu; " Şırnak olarak bu hafta da vaka sayısı en düşük il konumundayız. Ancak vaka sayımız geçen hafta 100 binde 13 iken bu hafta artarak 23'e çıkmış durumda. Daha da artmasına müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü bu aşamaya gelmek kolay olmadı, birlikte çabaladık, vaka sayısını birlikte düşürdük. Aynı ciddiyet ve hassasiyetle temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen riayet edilmesi, düğün kısıtlamalarına muhakkak uyulması, evlerde, açık veya kapalı mekânlarda toplanılmaması gibi hususlara lütfen dikkat edelim. Duyarlı davranırsak, cezai işleme gerek kalmayacak ve bu mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin şekilde sürecektir. İlimiz genelinde onlarca ekibimiz ve yüzlerce personelimiz ile denetleme faaliyetlerimiz ve aşılama çalışmalarımız artarak devam ediyor. Biraz daha sabır, biraz daha gayret gösterelim ve koronavirüse karşı verdiğimiz mücadeleyi birlikte kazanalım" dedi.

Şırnaklı vatandaşlardan Özgür Kutlu, "Şırnak'ta herkes kurallara uyuyor. Ama maalesef 4 haftadır mavi iller arasında yer almamızdan kaynaklı bir rahatlık yaşandı. Rahatlık bugün Maviyi kaybetmemize neden oldu. Tedbirler uyarsak kısa sürede eski güzel günlere dönebiliriz. Şırnak'ta hayat normalleşti dediğimiz anda vatandaşlarımız Ramazan öncesi düğünler yapmaya başladı. Kalabalık ortamlardan kaçınmadı" dedi.