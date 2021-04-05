UTV şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmende mevkii Halıdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen UTV kazasında, dolaşmaya çıktıkları öğrenilen 2 arkadaşın kullandığı araç, girmiş olduğu virajı alamayınca yaklaşık 30 metreden ormanlık alana uçtu. Kazada 41 AFF 975 plakalı araçta bulunan Ömer Kapıcıoğlu (23) hayatını kaybetti, Mert Kesgin ise ağır yaralandı. Kazayı gören ve onlarla dolaşmaya çıktıkları öğrenilen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Kesgin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, bugün Gölcük Yenimahalle'de bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 7 yaşındaki kardeşi Elif, ağabeyinin fotoğrafına bakarak, diğer aile üyeleri ise tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, Gölcük İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.