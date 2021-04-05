Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor

"MUCİZE GİBİ BİR ŞEY OLDU"



Babası Halil Toraman ise, 1 sene içerisinde bir mucize yaşandığını belirterek, "Kızım daha önce kendini insan gibi görmüyordu. Çünkü, morali bozuktu, psikolojik olarak sürekli bir yıkım yaşıyordu. Kilolarından dolayı arkadaşlarının kendisi ile dalga geçmesinden dolayı kendini insanlardan uzak tutuyordu. Kilo verdikten sonra ise kendini artık insan gibi görmeye başladı. Pandemi sürecinde çocuğuma bir şey oldu. Kendi kendine bir karar verdi ve diyete girdi. Bunu da başardı. 1 sene içerisinde mucize gibi bir şey oldu. Kendi kendine bir diyet programı uyguladı. Ben de kendisine tam destek verdim. Ben de şimdi ona baktığım zaman gözlerime inanamıyorum" şeklinde konuştu.