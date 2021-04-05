Uyuşturucu partisi sonu oldu

BURSA'DA yaşayan 30 yaşındaki Aydın Kılıç, evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu partisi yaptığı sırada fenalaştı. Komaya giren Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi yaptıkları iddia edilen 3 arkadaştan biri olan Aydın Kılıç, uyuşturucu kullandığı sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın komaya girdiğini belirledi. Hemen hastaneye kaldırılan Aydın Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.