Uyuşturucu tacirlerine 1 haftada 62 operasyon

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait son bir haftalık rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada 29 Mart ile 04 Nisan tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 61 çalışma ve operasyon gerçekleştirildiği ve 129 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan, 108 kişinin sorgusu ve işlemleri sonrasında serbest kaldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığı, 19'unun ise tutuklandığı ifade edildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ise 86 gram Esrar, 66 gram Skunk, 2 kilo 711 gram Bonzai, 1 kilo 164 gram Metamfetamin, 35 sentetik ecza, 34 a Ecstasy ile birlikte 1 tüfek, 15 fişek, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 400 lira para ele geçirildi.

JANDARMA'DAN 1 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda ise 3 kişinin 44 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, 2 kişinin ifadesi sonrası serbest bırakıldığı ve işlemleri devam eden 1 kişinin ise adli mercilere sevk edileceği belirtildi.