Vali Yavuz: Mutant virüs atağı ile karşı karşıyayız

Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilen Covid-19 değerlendirme toplantısı, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, Suat Yıldız, Ali Ada, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

MUTANT VİRÜS ATAĞI



Mutant virüs atağı ile karşı karşıya olduğumuzu ve süreci daha iyi yönetebilmek için sıkı tedbirler almamız gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; "Hepinizin bildiği gibi Mutant virüs atağı ile karşı karşıyayız. Bu nedenle daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Bu süreçte aşı çok önemli lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın çünkü aşının, Covid-19 nedeniyle meydana gelebilecek ölümleri azalttığı ve Pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin çoğunun aşılarını yaptırmadıkları tespit edildi. Yakınlarımızı ve ulaşabildiğimiz herkesi aşı konusunda ikna çalışmalarına ağırlık verelim."



HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ



Aşı uygulamaları ile ilgili olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çeken Yavuz; "Bilim kurulu ve hekimlerimize yönelik güvensizlik ortamı oluşturma çalışmaları var. 2. doz aşıyı yaptırmamak için yoğun bir şekilde sosyal medya da hareketler var. Aşı olmayın, ilaç kullanmayın gibi. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyorsak bu asılsız yorumlara inanmayalım, bilim kurulunun tavsiyelerini dikkate alalım ve sıra gelince de aşımızı mutlaka yaptıralım. Kanser, ALS ve diyaliz hastalığı bulunanları aşılamaya başladık. Maske, Mesafe, Hijyene dikkat ederek, alınan tedbirlere uyarak hep birlikte başaracağız. Kurallara uyan herkese çok teşekkür ediyorum." diyen Vali Yavuz toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ın yaptığı sunumun ardından pandemi sürecinde Kocaeli'nde gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirilerek karşılıklı istişareler yapıldı. Pandemi İstişare Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kararlar alındı. Toplantıda maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin kontrolü için yapılan denetimlere arttırılarak deva edilmesi kararlaştırdı.

368 BİN218 DOZ AŞI YAPILDI

Toplantıda 14 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli'nde başlatılan İnaktif Pandemik Covid-19 (coronavac) aşılama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 215bin 149 birinci doz, 153.069 ikinci doz olmak üzere toplam 368.218 doz aşı yapıldığı. Aşı uygulamalarının başlaması ile birlikte Kocaeli geneli 60 yaş ve üzeri vatandaşların aktif vakalar içerisindeki oranı %19.01'den % 13.38'e, aktif temaslılar içerisindeki oranı ise % 16'dan % 10.69'a kadar düştüğü belirtildi. Yine yoğun bakımlarda yatan 60 yaş ve üzeri hasta sayısında da %20 azalma olduğu ifade edildi. Bu nedenle Covid 19 hastalığı açısından risk grubunda olan 60 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların ivedilikle aşılanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Öte yandan bugüne kadar uygulanan tedbirlerinde aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı.