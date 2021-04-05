Van'dan emekli amirallerin açıklamasına tepki

Hazreti Ömer Camisinin avlusunda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını söyledi.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilindiğini belirten Uca, şunları kaydetti:

"Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir."