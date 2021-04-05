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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:27

Yaylaya göçün habercisi sarı çiğdemler açtı

İHA
Yaylaya göçün habercisi sarı çiğdemler açtı

’nın üzerine kurulu ilçelerinde ilkbaharın habercisi olarak bilinen ve yaylaya göçme vaktini haber veren sarı çiğdemler çiçek açtı.

Dağların eteklerinde açan sarı çiğdemler yaylaya göç hazırlığı yapan inek, keçi ve koyun sürüsü sahipleri için ayrı bir anlam ifade ediyor. Hadim ilçesi ve bağlı mahallelerinde 500 ila 2 bin 500 rakımları arasında yetişen ve karların eridiği yamaç arazilerde çiçek açan sarı çiğdemler yaylacılara göç vaktinin geldiğini haber veriyor. İlkbaharın geldiğini ve yaylaya göçün yapılabileceğini işaret eden çiçekler yaylacılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kendini gösteren çiğdemler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
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Yaylaya göçün habercisi sarı çiğdemler açtı
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