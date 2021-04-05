Yayman: Kıymetli projeleri Hatay’da hayata geçirdik

AK Parti Hatay Milletvekili, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman beraberindeki heyetle birlikte, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay'da inşa edilen DSİ yatırımlarında incelemelerde bulundu. Çok sayıda vatandaşın da heyete eşlik ettiği incelemeler esnasında, DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta projelerde gelinen son nokta ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DSİ tarafından; 2003-2021 yılları arasında Hatay'da birbirinden kıymetli projeleri başarıyla hayata geçirdiklerini ifade eden milletvekili Yayman, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte "Su" alanındaki çalışmalara hız verilmiş ve bu kapsamda Türkiye genelinde son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesis hizmete alınmıştır. Tabi bu hizmetlerden Hatay'ımız da nasibini almıştır" dedi.

DSİ'nin Kırıkhan'da devam eden Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi'nin fiziki olarak yüzde 73 oranında tamamlanmış durumda olduğunun altını çizen Yayman, "Biz burada çiftçimiz de devletimiz de bu işten nasıl daha çok fayda sağların gayreti içerisindeyiz. Her alanda olduğu gibi tarım, enerji, taşkın koruma gibi alanlarda da hizmetler çok, anlatacaklarımız çok, çünkü eserlerimiz çok. Biz siyaseti "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir" vurgusuyla icra eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu ciddiyetle de vatanımız ve milletimiz için yeni eserler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.