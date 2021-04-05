Yüreğir Belediyesi POMEM kursuna büyük ilgi

Adana Yüreğir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu devam ediyor. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi nedeniyle ek kontenjanlar oluşturuluyor.

Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.

Yüreğir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Spor Kompleksimizde şu an 240 adayımız yoğun bir tempo ile seanslar halinde haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürüyor. POMEM hazırlık kursumuza ilgi oldukça yoğun. Yeni taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Benzer kurslarımız devam edecek. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.