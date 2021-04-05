Zimmetine para geçiren icra müdür vekili tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde görev yapan İcra Müdür vekili Zübeyde A, İcra Müdürlüğünün emanet kasasından zimmetine 219 Bin TL geçirdiği ile ilgili iddialar üzerine geçtiğimiz gün emniyet tarafından gözaltına alınmıştı. Hakkında hazırlanan evraklarla birlikte Adliyeye sevk edilen Zübeyde A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YANLIŞLIKLA EFT YAPTIM İDDİASI

1 Nisan günü Zübeyde.A'nın müdür yardımcılarına, İcra Müdürlüğü'nün emanet kasasından 3'üncü bir kişinin hesabına yanlışlıkla 219 Bin TL havale ettiğini belirtmesi üzerine ortaya çıkan olayda, Savcılık soruşturma başlatmış ve yürütülen soruşturma kapsamında Zübeyde A, gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zübeyde A, olayla ilgili ifadesinde, parayı yanlışlıkla değil bilerek gönderdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Zübeyde A'nın borcu olduğu, borcunu acil ödemek zorunda kaldığı, geçici bir süreliğine bu parayı zimmetine geçirdiği ve bir kaç gün sonra yerine koyacağını söylediği öğrenildi.