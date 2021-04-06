24 kumarbaza 108 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait iş yerinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri sosyal mesafe kurallarını ihlal edilerek kumar oynandığını tespit etti. Jandarma ekiplerince 24 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 108 bin 981 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan işletme sahibi İ.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.