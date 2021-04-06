5 kuyumcuya girdiler tek bir şey çalamadılar! Girdikleri kuyumcular sert kaya çıktı

Bahçelievler ve Fatih'te 5 ayrı kuyumcuya farklı tarihlerde gelen 3 gaspçı önce silah çekip sonra altınları istedi. Ancak hepsinde kuyumcuların bir direnişi ile karşılaştı. 5 dükkanın 3 ünde girdikleri iş yeri çalışanını yaralayan gaspçılar hiç bir malzeme alamadan kaçmak zorunda kaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

GASPÇININ ARANMASI VAR

Gasp Büro ekiplerince yakalanan şüpheliler Mukayam E.(55)'nin 5 suç kaydı olduğu, Harun S.(36) 9 suç kaydı olduğu Hasan A. (65)' nın 2 suç kaydı ve 1 adet aranmasının olduğu öğrenildi.





SAHTE KİMLİK ÇIKTI

İsimli şahısların yakalaması yapılmış, Hasan A. isimli şüpheli şahsın ev aramasında; Susturucu takılı Baretta marka silah, Silaha ait 7 adet 7.65 mermi, 1 adet boş şarjör, A.T. ismine düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.