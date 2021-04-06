52 kilo zehirle yakalandılar! 56 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 90 şüpheli yakalandı. 56'sı tutuklandı. Toplamda 52 kilo 228 gram uyuşturucu madde, bin 700 uyuşturucu hap, altı ruhsatsız silah, 35 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Son dört günde uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığı ve şüphelilerden 216'sının tutuklandığı belirtildi.