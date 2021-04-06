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Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:35

52 kilo zehirle yakalandılar! 56 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
52 kilo zehirle yakalandılar! 56 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

’da 90 uyuşturucu satıcısı 52 kilo 228 gram zehirle yakalandı. 56 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 90 şüpheli yakalandı. 56'sı tutuklandı. Toplamda 52 kilo 228 gram uyuşturucu madde, bin 700 uyuşturucu hap, altı ruhsatsız silah, 35 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Son dört günde uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığı ve şüphelilerden 216'sının tutuklandığı belirtildi.

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52 kilo zehirle yakalandılar! 56 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!
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