574 operasyonda 784 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdrülüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri mart ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik şok baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 51 kilo esrar, 344 bin 160 adet uyuşturucu hap, 12 kilo 302 gram sentetik kannabinoid, 5 kilo 905 gram metamfetamin, 613 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök kenevir, 11 adet tabanca, 10 tüfek ve 316 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 574 operasyonda 784 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 108 kişi cezaevine konuldu.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Öte yandan Adana merkezli Diyarbakır, Mersin ve Osmaniye'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.