Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'e yakın noktada gerçekleşti... AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz'den son dakika deprem haberi geldi. Saat 11.08'de gerçekleşen deprem, yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem merkez üssüne en yakın bölgemiz, Gülnar, Mersin olarak açıklandı. Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan depremler, zaman zaman kısa sürelik korkuya neden olabiliyor. Bölgemizde artan depremler nedeniyle, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...