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Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'e yakın noktada gerçekleşti... AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:50

Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'e yakın noktada gerçekleşti... ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'e yakın noktada gerçekleşti... AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi

ve Kandilli'den gelen son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında, Mersin'e 170 kilometre mesafede bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.6 olarak ölçülürken, depremin derinliği 35 kilometre olarak açıklandı. 202 ve 2021 yıllarında artan depremler nedeniyle vatandaşlarda deprem bilinci artıyor ve bu nedenle de son depremler listesi daha fazla araştırılıyor. Aşağıda, Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD son depremler listeleri yer alıyor.

Akdeniz'den son dakika deprem haberi geldi. Saat 11.08'de gerçekleşen deprem, yerin 35 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem merkez üssüne en yakın bölgemiz, Gülnar, Mersin olarak açıklandı. Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan depremler, zaman zaman kısa sürelik korkuya neden olabiliyor. Bölgemizde artan depremler nedeniyle, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'e yakın noktada gerçekleşti... AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi
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