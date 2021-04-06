Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "Vadi" operasyonu

Başkentte uyuşturucu tacirlerini engellenmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin olmak üzere 8 ilde toplam 128 adrese eş zamanlı "Vadi" adını verdikleri operasyon düzenlendi. Ankara'daki sokak satıcılarına yönelik baskında 256 ekipte toplam bin 200 polis katılırken 8 narkotik köpek de kullanıldı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde sabah erken saatlerde toplanan ekipler, önceden belirlenen 72 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi. Narkotik ekipleri ile birlikte hassas burunlar evlerdeki aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.