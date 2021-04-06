Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "Vadi" operasyonu
Giriş Tarihi: 6.4.2021 07:53 Son Güncelleme: 6.4.2021 07:54

'da uyuşturucu satıcılarına "Vadi" operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına Vadi operasyonu

narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şafak vakti özel harekat polisi ve zırhlı araçlarında hazır bulunduğu, bin 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonda 104 kişinin yakalanması için 128 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken 77 kişi de gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu tacirlerini engellenmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin olmak üzere 8 ilde toplam 128 adrese eş zamanlı "Vadi" adını verdikleri operasyon düzenlendi. Ankara'daki sokak satıcılarına yönelik baskında 256 ekipte toplam bin 200 polis katılırken 8 narkotik köpek de kullanıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KAPILARI KIRARAK GİRDİ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde sabah erken saatlerde toplanan ekipler, önceden belirlenen 72 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi. Narkotik ekipleri ile birlikte hassas burunlar evlerdeki aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "Vadi" operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA