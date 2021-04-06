Askerden yeni dönmüştü! Yakınları kahreden haber sonrası gözyaşlarına boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.