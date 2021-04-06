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Giriş Tarihi: 6.4.2021 22:37 Son Güncelleme: 6.4.2021 22:38

Askerden yeni dönmüştü! Yakınları kahreden haber sonrası gözyaşlarına boğuldu

Askerden yeni dönmüştü! Yakınları kahreden haber sonrası gözyaşlarına boğuldu

Askerlik görevini bitirdikten sonra memleketi 'nın Birecik ilçesine dönen 22 yaşında Mehmet Karaca, motosikleti ile gezmeye çıkmıştı. Seyir halindeyken otobüsün çarptığı genç ağır şekilde yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GENCİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Askerden yeni dönmüştü! Yakınları kahreden haber sonrası gözyaşlarına boğuldu
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