2021 AVM çalışma saatleri: AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüsle mücadele kapsamında AVM çalışma saatleri, salgının erken dönemlerinde belirlenmişti. Hafta içi belirtilen saatler kapsamında alışveriş merkezleri açık olurken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle AVM'ler de kapalı. Hareketliliği azaltmak için yapılan bu önlem ile corona virüsü vaka sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, AVM çalışma saatleri nasıl şekillendi? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.
AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.
Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.
AVM'LERDE HES DENETİMİ
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;
"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.