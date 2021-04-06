Aydınpınar şelalesi 5 yıldızlı tatil bölgesi oluyor

Türkiye'nin tabiat güzellikleri arasında en önemli doğal varlıklarından olan Aydınpınar Şelalesi, Kanada Ağaç Evleri, Glamping Çadırları, Bungalovlar ve gurme restoranlarıyla yeniden restore edilerek turizme kapılarını açıyor ve bölgenin parlayan yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi, kentin turizm alanlarının daha fazla tanıtılması ve ülke genelinde bilinirliliğinin arttırılması için başlattığı turizm atılımlarına bir yenisi daha eklendi. Tabiat Parkı alanlarından biri olan Aydınpınar Şelalesinin işletim hakkı devredildi. Tesisler, Haziran ayı itibariyle yeni yüzüyle turizme açılacak.

DÜZCE'MİZE HAYIRLI OLSUN

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, turizmi atağa kaldırmak için hazırlanan proje ve çalışmaları hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, "Düzce'mizin jeopolitik konumunun avantajını kullanacağız. Şelalelerimiz, denizimiz, yaylalarımız, antik tiyatromuz ve doğa sporlarımızla ile sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya adımızı duyurmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle kamp yapmak, şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe huzurlu bir atmosferde aileleriyle, sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesisi yeni vizyonuna kavuşuyor. Bunun için de tesisimizin işletme devrini gerçekleştirdik. Buraya yapılacak çadırlar ve bungalov evlerin yanı sıra restorantları ile de hem ilimize hem de turistlere kaliteli hizmet verilecek. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

GLAMBİNG ÇADIR VE KANADA AĞAÇ EVLERİ YAPILACAK

Yaklaşık 100 hektarlık alan üzerinde açık ve kapalı sosyal donatıları olan Aydınpınar Şelalesi Tesislerinde, doğanın huzur veren ortamından ve sakinliğinden kopmadan, aynı zamanda da konforu tüm tatil boyunca sürdürerek kampçılığın lüks ve rahat versiyonu haline gelecek. Tesiste son zamanlarda popüler olan lüks kamp anlayışı glamping, büyük tatil köyleri ve beş yıldızlı otellere alternatif oluşturarak Düzce ve ülke turizmine kazandırılacak.

Ulusal ve Uluslararası turizmin hedeflendiği birinci sınıf tesis ve hizmetlerin yer aldığı Aydınpınar Şelalesi Tesislerinde Kanada Ağaç Evleri, 40 adet Glambing çadır ( Konforlu Çadır ) 20 adet bungalov, bistro kafe, kır kahvesi, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlenmesi yapılacak. Yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak mekânlarından biri olması için başlatılacak çalışmaların Mayıs ayı sonunda faaliyete geçebilecek şekilde tamamlanması hedefleniyor.