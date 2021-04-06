Bandrollü sahte içki operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet savcılığından alınan arama izni ile kaçak içki imal ettikleri tespit edilen M.K ve C.K isimli kişilerin evlerine ve araçlarına operasyon düzenledi.

Evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 42 litre sahte alkollü içki, 40 adet sahte TAPDK bandrolü, 48 adet etiket, 20 adet sahte alkol şişesinin kapağı ve başrolü, 2 adet 50 ml. gliserin, 5 adet 20 ml'lik toplamda 100 ml anason ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte alkollü içki üretimine yönelik operasyonlarının süreceği ifade edildi.