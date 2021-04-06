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Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:51

Bandrollü sahte içki operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Bandrollü sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar İlçesinde sahte alkollü içki üretildiği ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler tespit ettikleri 2 ayrı evde ve araçlarda yaptığı aramalarda çok sayıda sahte alkollü içki, bandrol, etiket ve malzeme ele geçirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet savcılığından alınan arama izni ile kaçak içki imal ettikleri tespit edilen M.K ve C.K isimli kişilerin evlerine ve araçlarına operasyon düzenledi.

Evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 42 litre sahte alkollü içki, 40 adet sahte TAPDK bandrolü, 48 adet etiket, 20 adet sahte alkol şişesinin kapağı ve başrolü, 2 adet 50 ml. gliserin, 5 adet 20 ml'lik toplamda 100 ml anason ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahte alkollü içki üretimine yönelik operasyonlarının süreceği ifade edildi.

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Bandrollü sahte içki operasyonu
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