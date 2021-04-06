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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Başını taşla ezip ölmesini beklediler

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Başını taşla ezip ölmesini beklediler

Ormanlık alanda ölü bulunan M.O’yu yasak aşk gerekçesiyle vahşice katledildiği ortaya çıktı

Gaziantep'te, H. ve A.Ö. isimli kardeşler, kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan kepçe operatörü M.O'yu öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmıştı. Zanlı kardeşlerin, yasak aşk nedeniyle M.O.'nun başını taşla ezdikleri, ölünceye kadar da başında bekledikleri ortaya çıktı. M.O.'nun ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklardan S.Ö.'nün köy yolunun yapılması sırasında kepçe operatörü olarak çalışırken tanışıp yasak aşk yaşadığı M.O'dan ailesinin tepkisi üzerine kurtulmak istediği ancak M.O'da bulunan uygunsuz fotoğrafları nedeniyle görüşmeye devam etmek zorunda kaldığı ifade edildi. S.Ö.'nün, kurtulmak için durumu eşi A.Ö.'ye anlattığı, A.Ö. ve kardeşi H.Ö.'nün de M.O'yu acımasızca katlettiği vurgulandı.
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Başını taşla ezip ölmesini beklediler
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