Başkan adayı olmuştu... "Tefecilik" operasyonunda gözaltına alındı!

İstanbul Polisi; "Tefecilik" ve "Yağmaya Teşebbüs" suçlarına karışan bir çeteyi operasyonla çökertti. İddialara ve polislerin tespitlerine göre; maddi durumu kötü olan kişilere faizle borç para veren çete üyeleri ödemeleri yapmayan mağdurları tehdit etti. 4'ü ikamet adresi 2'si iş yeri olan altı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir dönem bir futbol kulübüne başkan adayı olan Cebrail B. de operasyonda gözaltına alındı. Cebrail B.'nin İstanbul Esenler'deki lüks ofisinde de arama yapıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 64 senet, dokuz belge, yüklü miktarda döviz ve beş cep telefonu ele geçirildi.