Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret

"BU TOPRAKLARA BAĞLILIĞIYLA HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Başkan Erdoğan dün sosyal medya hesabından Türkeş için bir mesaj yayınlamış ve "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer vermişti.

Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video