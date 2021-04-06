Berber koltuğunda silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir berberde tıraş olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Selim Üngün olay yerinde hayatını kaybederken Ali Üngün ise yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan polis ve 112 sağlık ekiplerince yaralı olan Ali Üngün Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ve kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timleri sevk edilirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçış istikametlerinde bulunan uygulama noktalarında jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.