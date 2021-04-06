Bir garip evlilik hikâyesi

2017 yılında kaçarak evlendiği ve 1 gün evli kalan eşinden 4 yıldır boşanamayan genç, mahkemenin eşine ayda 700 lira nafaka ödemesine karar vermesi sonucu bir şok daha yaşadı. Yüzünü sadece nikahta gördüğü ve broşürler bastırarak aradığı eşinin kendisini mağdur ettiğini söyleyen genç, "FETÖ'cülükle bile suçladılar. Hakkımda 7 tane açılmış dava var, bir işe de girip çalışamıyorum" dedi. Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan Ayşe isminde bir kadın ile tanıştı. 2 yıl Ayşe ile görüşen Duman, Ekim 2017'de Ayşe ile evlenme kararı aldı. Çift, Ayşe'nin ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine kaçtı. Kastamonu'ya gelen Mustafa Duman ve Ayşe, resmi nikâh kıyarak evlendi. Ardından Ayşe'nin ailesi, İstanbul'dan gelip kızlarını tekrar götürdü. Duman, el broşürleri bastırarak eşini aramaya başladı. Televizyon programlarına dahi çıkan Duman, bir gün eline boşanma tebligatı gelince şok yaşadı. Boşanma davasının görüldüğü sırada 2017'de 1 gün evli kaldığı eşi Ayşe için aylık 700 lira da nafaka bağlandı. 3 gün de hapis yatan Duman, iş bulamadığı için nafakasını ödeyemedi ve 15 bin lira borçlandı. Zaman zaman evine icra gelen Duman, 4 yıldır eşinden boşanamadığını belirterek, hakkında da 7 tane davanın açıldığını söyledi.Mustafa Duman, "Her ay 700 lira nafaka ödüyorum ama işsiz olduğum için bu parayı da ödeyemedim. Avukatları sürekli arayıp '15 bin lira nafaka borcun birikti' diye tehdit ediyor. 4 yıldır eşimin yüzünü bir kez bile görmedim" dedi. Duman, "Karakolda FETÖ'cü olmakla suçlandığımı öğrendim. Beni FETÖ'cü diye CİMER'e şikâyet etmişler. İşimden de oldum" diye konuştu. İHA