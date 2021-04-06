Bir garip evlilik hikâyesi





'İŞİMDEN DE OLDUM'

Mustafa Duman, "Her ay 700 lira nafaka ödüyorum ama işsiz olduğum için bu parayı da ödeyemedim. Avukatları sürekli arayıp '15 bin lira nafaka borcun birikti' diye tehdit ediyor. 4 yıldır eşimin yüzünü bir kez bile görmedim" dedi.