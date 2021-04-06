Borcunu ödemeyen kişiyi kaçırdıktan sonra evine hapsetti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaşayan şüpheli İ.G, kendisine 55 bin lira borcu olan Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki R.G'nin evine gitti. Borcunu ödemeyen R.G, İ.G tarafından araca bindirilerek Kırıkkale'ye getirilerek R.G'nin evindeki bir odaya hapsedildi. Elinden telefonu da alınan R.G'nin köyüne dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.

Olay üzerine harekete geçen Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde ve şüphelinin evinde arama yaptı.

Evde kendisinden başka kimsenin olmadığını belirten şüpheli İ.G, jandarmayı yanıltmak istedi. Evin bir odasına hapsedilerek zorla alıkonulan R.G, bağırmaya ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Sesleri duyan jandarma, odaya hapsedilen R.G'yi kurtardı.

Şüpheli İ.G. gözaltınarak hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan soruşturma başlatıldı.