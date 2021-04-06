Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boşanmak isteyen eşe 14 bıçak darbesı
Giriş Tarihi: 6.4.2021

Boşanmak isteyen eşe 14 bıçak darbesı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Boşanmak isteyen eşe 14 bıçak darbesı
İstanbul Bayrampaşa'da boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'a, süt almak için markete gittiği sırada saldıran Okan Taş tutuklandı. Olay, Muratpaşa mahallesinde 2 Nisan'da yaşandı. 22 Şubat'ta güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Tülay Taş için korunma tedbiri alınmıştı. Kadın, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince annesinin evine yerleşmişti. Ancak boşanma aşamasında olduğu kocası, sokak ortasında yakaladığı talihsiz kadını 14 yerinden bıçakladı. Yere yığılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Aleyna Tülay Taş'ın tedavisi sürüyor. Olay sonrası gözaltına alınan Okan Taş ise cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanmak isteyen eşe 14 bıçak darbesı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA