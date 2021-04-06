Boşanmak isteyen eşe 14 bıçak darbesı

İstanbul Bayrampaşa'da boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'a, süt almak için markete gittiği sırada saldıran Okan Taş tutuklandı. Olay, Muratpaşa mahallesinde 2 Nisan'da yaşandı. 22 Şubat'ta güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Tülay Taş için korunma tedbiri alınmıştı. Kadın, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince annesinin evine yerleşmişti. Ancak boşanma aşamasında olduğu kocası, sokak ortasında yakaladığı talihsiz kadını 14 yerinden bıçakladı. Yere yığılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Aleyna Tülay Taş'ın tedavisi sürüyor. Olay sonrası gözaltına alınan Okan Taş ise cezaevine gönderildi.